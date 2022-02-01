Обменный пункт ObmenGuru

Используйте этот тип отзыва только в случае, если вы до сих пор не получили средства от обменника ObmenGuru, а положенный срок уже прошел. После получения средств по обмену либо возврата претензия должна быть снята.

При этом обязательно укажите ваш номер обмена (заявки) – это поможет администратору ObmenGuru скорее решить проблему.

Если вам просто не понравилось обслуживание в ObmenGuru и вы хотите написать об этом – выберите тип отзыва Комментарий.