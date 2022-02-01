Всего курсов:
203173
Обменников:
406
Обновление:
00:30:51
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Обменный пункт ObmenGuru

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Информация от администратора обменного пункта(вы владелец?)

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Другие
Статус: активен Отзывы ObmenGuru: 0/51
Курсов обмена: 16 Advanced Cash TS:
Сумма резервов: $13 374 Perfect Money TS: 37.90
Возраст: 1 год и 1 месяц WebMoney BL: 154
На BestChange: 1 месяц Рейтинг MyWOT: 3.0
Страна: Украина Форумы: BitsMedia
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Игорь 93.157.236.* 19 марта 2022, 00:10
Все четко, получил перевод через 7 приблизительно минут. Курс всё как в заявке. Очень большое благодарю.
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Евгений 212.22.70.* 18 марта 2022, 18:16
Все - четко. 5 минут и денежки на карте. Спасибо
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Администратор ObmenGuru 18 марта 2022, 18:26
Здравствуйте, Евгений!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Станислав 188.32.231.* 18 марта 2022, 11:54
Благодарю,за скорость обработки и сервис,перевёл бывшей супруге деньги для дочки,оплата пару минут,поступление в течении 5 минут со СберБанка(Россия) на ПриватБанк(Украина)
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Администратор ObmenGuru 18 марта 2022, 18:26
Здравствуйте, Станислав!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Наталья 83.217.13.* 18 марта 2022, 10:23
Лайт на Альфу обмен занял минут 20 от силы
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Администратор ObmenGuru 18 марта 2022, 18:26
Здравствуйте, Наталья!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Кристина 176.59.74.* 18 марта 2022, 09:25
Все гуд. Хотелось бы еще видеть у вас направления крипта - фиат гривна. Подумайте пожалуйста!
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Администратор ObmenGuru 18 марта 2022, 10:22
Здравствуйте, Кристина!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Александр 94.25.164.* 17 марта 2022, 18:43
Все быстро и безопасно. Спасибо.
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Администратор ObmenGuru 18 марта 2022, 10:22
Здравствуйте, Александр!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Алексей К. 193.187.194.* 17 марта 2022, 10:47
Оч хороший сервис. Долгих лет работы вам!
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Администратор ObmenGuru 18 марта 2022, 10:21
Здравствуйте, Алексей К.!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Василий 87.224.166.* 16 марта 2022, 12:25
Спасибо за оперативность в обмене рублей на гривны. Сейчас скорость важна как никогда
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Администратор ObmenGuru 18 марта 2022, 10:21
Здравствуйте, Василий!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Lisa 178.184.49.* 16 марта 2022, 09:03
Действительно хороший сервис
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Администратор ObmenGuru 18 марта 2022, 10:21
Здравствуйте, Lisa!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Николай 84.17.52.* 15 марта 2022, 20:40
Деньги пришли быстро! Доволен обменником.
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Администратор ObmenGuru 18 марта 2022, 10:21
Здравствуйте, Николай!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Юлия 188.123.230.* 15 марта 2022, 19:15
Я благодарна оператору, поддержке. Мне помогли зарегистрироваться. Заявка исполнена мгновенно. Буду рекомендовать своим друзьям. Тысячу благодарностей.
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Администратор ObmenGuru 15 марта 2022, 20:25
Здравствуйте, Юлия!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Александр 146.70.20.* 15 марта 2022, 17:43
Были проблемы с ферефикацие ,но оператор помог- спасибо большое ????
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Администратор ObmenGuru 15 марта 2022, 20:25
Здравствуйте, Александр!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Алексей 193.187.194.* 15 марта 2022, 10:49
Спасибо оператору за то что вошел в положение и сделал заявку внеочередно! Обменник любит клиентов)
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Администратор ObmenGuru 15 марта 2022, 11:07
Здравствуйте, Алексей!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Николай 83.139.146.* 14 марта 2022, 18:52
Очень хороший оператор все по делу и четко и быстро... помогают ускоряют платежи если есть время... провел 70 тысяч рублей на украину за минуты .... очень благодарен ....пользуйтесь единственный вариант перевода денег в украину на данный момент!!! да и вообще хороший быстрый обменник во всех валютах
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Администратор ObmenGuru 15 марта 2022, 11:05
Здравствуйте, Николай!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Кирилл 45.130.81.* 14 марта 2022, 12:27
Лайт на Сбер оч быстро. Молодые ребята, но очень перспективные. Порекомендую ваш сервис в своем блоге.
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Администратор ObmenGuru 15 марта 2022, 11:05
Здравствуйте, Кирилл!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Алекс 135.181.122.* 13 марта 2022, 21:43
Поддержка супер вечер воскресенье работает как часы. Обмен руб-грн курс норм, очень оперативно. только положительные эмоции.Рекомендую.
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Администратор ObmenGuru 15 марта 2022, 11:05
Здравствуйте, Алекс!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Михаил 23.106.56.* 13 марта 2022, 13:27
Обмены проходят быстро, оператор всегда на связи в рабочее время и консультирует по резеверам. Спасибо
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Администратор ObmenGuru 13 марта 2022, 19:26
Здравствуйте, Михаил!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Tamir 212.30.36.* 13 марта 2022, 11:24
Лучшие! Техподдержка космическая!
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Администратор ObmenGuru 13 марта 2022, 19:26
Здравствуйте, Tamir!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Татьяна 93.80.80.* 12 марта 2022, 20:38
Очень люблю этот обменник. Очень оперативно. Ребята, так держать! Спасибо за лояльность.
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Администратор ObmenGuru 13 марта 2022, 11:26
Здравствуйте, Татьяна!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Александр 192.40.57.* 12 марта 2022, 19:15
Отличный обменник, дружелюбная и компетентная поддержка. Все сделали быстро. Спасибо за вашу работу.
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Администратор ObmenGuru 13 марта 2022, 11:26
Здравствуйте, Александр!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Ольга 176.122.109.* 12 марта 2022, 11:31
Отличнейший обменник. Заявки обрабатываются очень быстро. Курс хороший. Служба поддержки на высоте, отвечают очень быстро, все понятно рассказали. Провела несколько обменов, все супер!)
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Администратор ObmenGuru 12 марта 2022, 11:40
Здравствуйте, Ольга!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Татьяна 85.249.22.* 11 марта 2022, 21:44
Отличный обменник. Всегда на связи. Очень оперативно работают. Спасибо, ребята!
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Администратор ObmenGuru 12 марта 2022, 11:40
Здравствуйте, Татьяна!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Илья 185.191.204.* 10 марта 2022, 23:04
Быстро, без проблем, техподдержка крутая. Уже провел три платежа, буду продолжать пользоваться. Очень хочется перевод ETH в UAH
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Администратор ObmenGuru 12 марта 2022, 11:40
Здравствуйте, Илья!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Andrey 109.252.64.* 8 марта 2022, 13:37
Хороший курс. Верификация как у всех. Платеж успешно прошел.
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Администратор ObmenGuru 8 марта 2022, 13:44
Здравствуйте, Andrey!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Амир 178.129.99.* 7 марта 2022, 21:58
Очень хороший обменник, оператор очень сильно помог, всем советую
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Администратор ObmenGuru 8 марта 2022, 12:05
Здравствуйте, Амир!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Андрей 178.214.244.* 7 марта 2022, 09:51
Обмен прошел быстро, оператор помогает, курс хороший. Рекомендую.
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Администратор ObmenGuru 8 марта 2022, 12:05
Здравствуйте, Андрей!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Наталья 95.47.234.* 6 марта 2022, 22:05
Отличный обменник! Рекомендую.
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Администратор ObmenGuru 8 марта 2022, 12:05
Здравствуйте, Наталья!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Лилия 5.44.172.* 3 марта 2022, 13:48
Спасибо, быстро. Правда верификация карты заняла время.
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Администратор ObmenGuru 8 марта 2022, 12:05
Здравствуйте, Лилия!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Svetlana 89.187.163.* 2 марта 2022, 11:25
Отличный курс! Спасибо большое за скорость обработки. Нет лишних телодвижений коротко, ясно, быстро.Моментальный обмен РМ на Сбер!
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Администратор ObmenGuru 2 марта 2022, 11:51
Здравствуйте, Svetlana!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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Александр Иваныч 188.190.221.* 1 марта 2022, 21:55
Добротный обменник!всем доволен,большое спасибо! Всем добра)))
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Администратор ObmenGuru 1 марта 2022, 21:59
Здравствуйте, Александр Иваныч!
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
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2 страницы: 12

Наиболее популярные направления обменного пункта ObmenGuru за последние 30 дней:

Альфа-Банк Монобанк -50%
Сбербанк Монобанк -10%
Сбербанк ПУМБ +100%
Сбербанк Приват 24 UAH +149%
Сбербанк Visa/MasterCard UAH +25%
Сбербанк Perfect Money USD 0%
Сбербанк Advanced Cash USD -94%
Альфа-Банк Litecoin (LTC) -83%
Сбербанк Litecoin (LTC) -100%
Perfect Money USD Монобанк 0%
Perfect Money USD Приват 24 UAH 0%
Litecoin (LTC) Альфа-Банк -100%
Сбербанк Ethereum (ETH) +100%
Advanced Cash USD Сбербанк -29%
Альфа-Банк Приват 24 UAH -100%
Litecoin (LTC) Сбербанк -20%
Advanced Cash USD Приват 24 UAH 0%
Сбербанк Bitcoin (BTC) -81%
Perfect Money USD Сбербанк -50%
Монобанк Сбербанк 0%
Advanced Cash USD Монобанк 0%
Альфа-Банк Ethereum (ETH) 0%
Сбербанк Tether TRC20 (USDT) 0%
Bitcoin (BTC) Альфа-Банк +100%
Ethereum (ETH) ЮMoney 0%
Ethereum (ETH) Сбербанк 0%
Альфа-Банк Bitcoin (BTC) +100%
Perfect Money USD ЮMoney 0%
Bitcoin (BTC) Сбербанк +16%
Альфа-Банк Tether TRC20 (USDT) 0%
Tether TRC20 (USDT) Сбербанк 0%
Bitcoin (BTC) Монобанк 0%
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Оповещение о мошеннических рассылках по "заработку" и "инвестициям" от имени BestChange.

24.12.2021 Наступающий Новый Год

Уважаемые пользователи! Команда BestChange поздравляет всех с наступающим 2022 годом и желает всего наилучшего!

05.08.2021 Новые баннеры

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За сегодня было выдано 2 367 бонусов.

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