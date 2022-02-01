|
Обменный пункт ObmenGuru
Перейти на сайт ObmenGuru
Информация от администратора обменного пункта(вы владелец?)
Написать отзыв об обменном пункте
Другие
|Статус:
|активен
|Отзывы ObmenGuru:
|0/51
|Курсов обмена:
|16
|Advanced Cash TS:
|—
|Сумма резервов:
|$13 374
|Perfect Money TS:
|37.90
|Возраст:
|1 год и 1 месяц
|WebMoney BL:
|154
|На BestChange:
|1 месяц
|Рейтинг MyWOT:
|3.0
|Страна:
|Украина
|Форумы:
|BitsMedia
|Ваше имя:
|
|* Ваш e-mail:
|
|На e-mail придет письмо с данными для подтвержения и управления отзывом
|* Отзыв:
|* Номер обмена:
|
|Пожалуйста, укажите номер обмена или заявки
|Тип отзыва:
|
|
Используйте этот тип отзыва только в случае, если вы до сих пор не получили средства от обменника ObmenGuru, а положенный срок уже прошел. После получения средств по обмену либо возврата претензия должна быть снята.
При этом обязательно укажите ваш номер обмена (заявки) – это поможет администратору ObmenGuru скорее решить проблему.
Если вам просто не понравилось обслуживание в ObmenGuru и вы хотите написать об этом – выберите тип отзыва Комментарий.
|Администратор ObmenGuru
|18 марта 2022, 18:26
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|18 марта 2022, 18:26
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|18 марта 2022, 18:26
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|18 марта 2022, 10:22
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|18 марта 2022, 10:22
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|18 марта 2022, 10:21
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|18 марта 2022, 10:21
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|18 марта 2022, 10:21
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|18 марта 2022, 10:21
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|15 марта 2022, 20:25
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|15 марта 2022, 20:25
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|15 марта 2022, 11:07
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|15 марта 2022, 11:05
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|15 марта 2022, 11:05
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|15 марта 2022, 11:05
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|13 марта 2022, 19:26
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|13 марта 2022, 19:26
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|13 марта 2022, 11:26
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|13 марта 2022, 11:26
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|12 марта 2022, 11:40
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|12 марта 2022, 11:40
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|12 марта 2022, 11:40
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|8 марта 2022, 13:44
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|8 марта 2022, 12:05
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|8 марта 2022, 12:05
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|8 марта 2022, 12:05
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|8 марта 2022, 12:05
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|2 марта 2022, 11:51
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
|Администратор ObmenGuru
|1 марта 2022, 21:59
Благодарим за обмен и отзыв! Будем рады видеть вас снова.
Наиболее популярные направления обменного пункта ObmenGuru за последние 30 дней:
|
Сбербанк → Монобанк -10%
|
Сбербанк → ПУМБ +100%
|
Сбербанк → Приват 24 UAH +149%